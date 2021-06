Possibile passaggio alla difesa a tre per la Russia con Barinov arretrato sulla linea dei difensori con Diveev e Dzhikiya. Cherchesov non rinuncerà, invece, a Dzyuba al centro dell'attacco, supportato da Miranchuk e Golovin . Hjulmand, invece, prepara una squadra ultra offensiva per centrare l'impresa della qualificazione. Pronto Cornelius in attacco, con Damsgaard arretrato nel ruolo di mezzala al fianco di Hojbjerg e Delaney. Braithwaite e Poulsen completano il reparto avanzato.

Ct Russia: "Prima volta senza i nostri tifosi? Non è un problema"

Dopo le due partite disputate a San Pietroburgo, la Russia giocherà per la prima volta in trasferta. Per il commissario tecnico Stanislav Cherchesov, però, non deve essere un alibi: "Sarà la prima partita in trasferta in due fasi finali, e senza i nostri tifosi, ma non è un problema. Non abbiamo usato la parola 'problema' negli ultimi cinque anni, si tratta di una situazione e sappiamo come gestirla. Il nostro compito è fare bene il nostro lavoro e fare risultato".