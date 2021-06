Monaco si tinge di arcobaleno nel giorno di Germania-Ungheria, in programma all'Allianz Arena, come sostegno nei confronti della comunità Lgbt e per replicare al presidente ungherese Orban, che limità la libertà di informazione dei minorenni sui temi omosessuali. Il portiere Neuer, capitano della nazionale tedesca, in campo con la fascia "rainbow". Durante gli inni invasione pacifica di un tifoso

IL LOGO DELLA UEFA SI COLORA DI ARCOBALENO - GERMANIA-UNGHERIA LIVE