Il logo dell'Uefa si è colorato di arcobaleno, dopo il rifiuto di colorare lo stadio di Monaco di Baviera come proposto dal sindaco della città tedesca in risposta al premier ungherese Orban e in difesa ai diritti della comunità LGBT. Il comunicato dell'Uefa: "La richiesta è stata politica, per noi l'arcobaleno non è un simbolo politico, ma un segno per una società migliore e inclusiva"

E' il giorno di Germania-Ungheria, ma nelle ore precedenti al match a far discutere non è soltanto quanto vedremo sul campo tra le due nazionali guidate da Low e Marco Rossi. La sfida dell'Allianz Arena (fischio d'inizio alle ore 21, Sky Sport canale 253) ha assunto anche forti connotazioni politiche e sociali, dopo la proposta da parte del sindaco di Monaco di Baviera di illuminare lo stadio con i colori dell'arcobaleno, come sostegno nei confronti della comunità Lgbt e per replicare al presidente ungherese Orban, che limità la libertà di informazione dei minorenni sui temi omosessuali. Proposta che è stata inizialmente respinta dall'Uefa, con il presidente Ceferin che ha spiegato la scelta con il "non voler politicizzare il calcio e non voler utilizzare la partita per mandare messaggi politici". Immediata la reazione da parte di Dieter Reiter (sindaco di Monaco di Baviera) che ha definito "vergognosa" la decisione dell'Uefa e anche da parte di alcuni club europei (tra cui la Juventus), che hanno risposto colorando di arcobaleno il proprio logo.