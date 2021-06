C'è soddisfazione nelle parole di Paul Pogba che insieme alla sua francia è riuscito ad aggiudicarsi il girone F e a tagliare il pass per gli ottavi di finale dopo una sfida senza esclusione di colpi contro il Portogallo: "Questo è un europeo, è una competizione molto dura, l’obiettivo è quello di andare fino in fondo - dice - Benzema? Siamo contenti di averlo in squadra perché fa cose eccezionali e fa gol come oggi, speriamo che ne facciano anche Mbappé e Griezmann, sappiamo di avere attaccani forti che possono fare la differenza, ora siamo tranquilli riposiamo e pensiamo alla prossima partita".