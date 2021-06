Marcelo Brozovic, un personaggio fuori dagli schemi. È come abbiamo imparato a conoscerlo nei 6 anni e mezzo trascorsi in Italia, ma ad alimentare la fama dei suoi gesti ci pensano anche i compagni di Nazionale. Uno in particolare, Dejan Lovren, ha svelato un aneddoto curioso sul centrocampista nerazzurro durante il podcast HNS della Nazionale croata. Un episodio che assume ancora più rilevanza se si considera che il classe '92 è il giocatore che ha corso più km nell'ultima Serie A e tra i principali 'infaticabili' d'Europa: si riferisce al 2018, quando la Croazia arrivò fino all'ultimo atto del Mondiale contro la Francia, poi persa per 4-2. "Prima di quella finale Mondiale Brozovic ha mangiato due chili di salame, due croissant e ha bevuto tanta coca cola. Poi ha corso 15 chilometri senza problemi" è quanto rivelato da Lovren che, poi, ha aggiunto: "Non so come faccia a mangiare così tanto. Quando gli chiedo come può farlo, indica il cielo e dice solo 'salame, salame'. Se mangiassi come lui, mi servirebbero quattro giorni per riprendermi". Un'alimentazione certamente insolita per un giocatore, specie alla vigilia dell'appuntamento più importante della carriera, ma non per un personaggio come Epic Brozo.