Thorgan Hazard in conferenza stampa parla del fratello dando notizie rassicuranti per l’ambiente belga: "Penso che fosse più spaventato a fine partita che oggi. Eden si sente molto meglio: ha lavorato in palestra e contro l’Italia vuole esserci"

Infortunio Hazard: lavora già in palestra

leggi anche

Mancini avanti su Martinez, ma quella volta...

"Oggi alle 8.30 era già in palestra - ha raccontato il fratello -. Penso che fosse più spaventato alla fine della partita contro il Portogallo che oggi. Vuole esserci per aiutare la squadra e dare spettacolo. Sta facendo di tutto per tornare. È un giocatore importante per tenere palla quando siamo in difficoltà, prende l'iniziativa, ci fa salire. Spero che ci sarà, altrimenti abbiamo altri che possono ricoprire quel ruolo". Il numero 10 del Belgio si è visto anche sul campo, chiacchierare col ct Martinez prima della seduta di allenamento del pomeriggio dedicata ai giocatori che non sono scesi in campo contro la Francia. A tre giorni dal quarto di finale contro gli Azzurri, dunque, il Belgio spera ancora di recuperare almeno uno dei suoi due uomini di maggior fantasia: l’altro è Kevin de Bruyne, anche lui uscito per infortunio durante il match contro il Portogallo, che ha avuto come eroe inaspettato proprio “Hazard jr”, autore del gol-partita.