La coesione del gruppo fa bene a tutta la squadra, il percorso netto dell’Italia finora ne è la prova. "Sento la fiducia di tutti e mi sento davvero bene, abbiamo fatto un'ottima prova con l'Austria anche se non è stata la migliore, siamo riusciti comunque a portare a casa il risultato" ha iniziato Ciro Immobile in conferenza stampa. L’obiettivo resta quello di centrare la vittoria degli Europei: "Mi toglierei i due gol fatti per vincerli, è la verità. Mi piacerebbe raggiungere i record ma preferisco la coppa. Ci mancano tre gare per l'obiettivo e vogliamo arrivare in fondo. La squadra ha bisogno di me e io ho bisogno della squadra, andiamo tutti nella stessa direzione". Anche perché sarebbe il modo migliore di lasciarsi alle spalle la parentesi nera dell’esclusione dai Mondiali: "Sappiamo le responsabilità che abbiamo dopo quel pareggio con la Svezia. Gli errori del passato possono pesare, non è autocritica ma mai come in questo momento sto avvertendo la fiducia e il supporto di tutti e non è stato sempre così. Ho segnato 15 gol in Nazionale, sono pochi ma una vittoria può cancellare tutto ed è quello che sto cercando di fare con questo Europeo. Il rapporto con Mancini è migliorato molto rispetto all'inizio, mi ha sempre fatto giocare ottime partite e cerco di dare il massimo, poi Vialli mi aiuta tanto. I rimproveri? Forse perché Ciro è il nome più corto, ma nello spogliatoio è diverso. Mi sento importante e apprezzato, e quand'è così si dà sempre il massimo".