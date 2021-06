La grande sorpresa degli ottavi di finale di Euro 2020 è stata l'eliminazione della Francia, squadra campione del mondo in carica e favorita numero uno per la vittoria finale. La Nazionale di Deschamps, dopo essere stata in vantaggio di due gol all'81', si è fatta rimontare nel finale di gara e battere ai calci di rigore. Decisivo l'errore dal dischetto dell'uomo più atteso, Kylian Mbappé, che si è scusato sui social: "È molto difficile voltare pagina – ha scritto l'attaccante del PSG - La tristezza è immensa dopo questa eliminazione, non siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo. Sono desolato per questo rigore. Volevo aiutare la squadra ma non ci sono riuscito. Dormire sarà difficile ma purtroppo sono gli alti e bassi di questo sport che amo tanto. So che voi tifosi siete rimasti delusi, ma voglio comunque ringraziarvi per il vostro supporto e per aver sempre creduto in noi. La cosa più importante sarà rialzarsi e ritornare ancora più forti per i prossimi impegni. Congratulazioni e buona fortuna alla Svizzera".