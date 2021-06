Frank De Boer non è più il ct dell'Olanda. Lo hanno annunciato lo stesso tecnico, finito sotto accusa, e i dirigenti della federcalcio olandese dopo un vertice a Zeist. "Ho deciso di non continuare come ct: l'obiettivo non è stato raggiunto e la pressione aumenta in modo non sano per me e per la nazionale, in vista della qualificazioni Mondiali", ha detto De Boer, il cui rinnovo di contratto era vincolato al raggiungimento dei quarti. L'Olanda è stata eliminata agli ottavi dalla Repubblica Ceca, e il 1° settembre comincerà le qualificazioni Mondiali a Oslo con la Norvegia.