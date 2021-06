Verso i quarti sulle note di Marco Mengoni. VIDEO

Belgio-Italia, Svizzera-Spagna, Ucraina-Inghilterra e Repubblica Ceca-Danimarca: tra venerdì 2 e sabato 3 luglio si torna in campo per i quarti di finale degli Europei. E, per accompagnare le otto nazionali al prossimo, decisivo, appuntamento verso Wembley, Sky Sport sceglie Marco Mengoni e le note del nuovo singolo “Ma stasera”

Sono le sonorità della disco-funk e dell’elettronica degli anni 80, rielaborate per renderle contemporanee, a portare gli abbonati di Sky Sport verso i quarti di finale di Euro 2020 che vedranno protagonisti anche gli Azzurri, in campo e live su Sky, contro il Belgio, venerdì alle 21. Il testo, scritto da Mengoni con Davide Petrella (Musica di F. Catitti/F. Abbate/D. Petrella), è la fotografia di un rapporto umano vero, complicato, ricco di contraddizioni, con i versi che si susseguono come in contrapposizione l’uno con l’altro per raccontare questa complessità.

“Ma stasera”, prodotto con la collaborazione del dj-producer Tino Piontek, in arte Purple Disco Machine, (Epic Records Italy / Sony Music Italy), è anche un invito a concentrarsi sull’attimo che sta per arrivare, un invito a dare il giusto peso e valore ad ogni momento di questa socialità che sta tornando, a riflettere sulla ripartenza dopo un periodo complicato, ripartenza che inizia proprio da “questa sera” e che ci proietta in un futuro nuovo.

"Ma stasera corri forte ti vedo appena/ E per raggiungerti, per non lasciarti andare/ Andare via..."