Il Ct dell'Italia elogia la sua squadra dopo la vittoria contro il Belgio e la semifinale (contro la Spagna) raggiunta: "Meritavamo qualche gol in più, ma oggi abbiamo giocato benissimo. La strada è lunga, vediamo dove arriveremo. Spinazzola? Ci dispiace tantissimo". Bonucci: "Ora continuiamo a sognare" BELGIO-ITALIA 1-2, GOL E HIGHLIGHTS

C'è grande soddisfazione nelle parole di Roberto Mancini al termine della gara tra Belgio e Italia, vinta dagli Azzurri e che ha regalato alla Nazionale la semifinale contro la Spagna a Euro 2020: "E’ stata una grandissima partita, meritavamo di più e di non soffrire - dice - Loro sono forti e noi abbiamo giocato benissimo, stiamo migliorando e la strada è lunga". Tanti gli elogi a una squadra che non finisce di stupire e unica nota stonata l'infortunio a Spinazzola: "Li ringrazio per quello che hanno fatto ero sicuro che avrebbero fatto una grande gara - prosegue - Spinazzola? Speriamo non sia grave, la dinamica non è stata bellissima". L'Italia si candida a vincere questo Europeo: "Vediamo dove arriveremo, ora pensiamo solo a recuperare perché la prossima sarà durissima contro la Spagna, ma oggi i ragazzi sono stati stupendi".

Bonucci: "C'è grande energia, continuiamo a sognare" Tra i trascinatori di questa squadra c'è sicuramente Leonardo Bonucci, in campo anche con un ginocchio in non perfette condizioni: "Sorrido perché ancora una volta abbiamo dimostrato i valori che ci hanno portato fino a questo punto, è la soddisfazione più grande - dice - Ognuno di noi mette qualcosa nel gruppo, c'è una grande energia e si è visto anche stasera. Chiellini? Giochiamo ormai a memoria, stasera era difficile contro Lukaku e serviva esserci anche con la testa. Grande lavoro da parte di tutti. Continuiamo a sognare".

Insigne: "Mancini ha creato un grande gruppo" Il gol e una gara da trascinatore, Lorenzo Insigne commenta così la vittoria sul Belgio: "Sono molto contento, al di là del gol. Grande prestazione di squadra, anche da parte di chi non ha giocato - dice - Mancini ha creato un grande gruppo. Spinazzola? Mi dispiace, l'ho visto piangere, spero non sia nulla di grave perché è fondamentale per noi". Ed ancora: "Mi sto divertendo tantissimo, non mi sono mai divertito così. Sembra di giocare con gli amici durante le gare infrasettimanali. Mi sto divertendo, è merito del mister, ci mette in condizione di esprimerci al meglio e vale per tutti. Dobbiamo continuare così, manca l'ultimo sforzo".