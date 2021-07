Lacrime e uscita in barella per Leonardo Spinazzola: l'esterno della Nazionale ha messo male il piede nel finale del quarto di Euro 2020 tra Italia e Belgio e ha lasciato il posto a Emerson Palmieri. Per il giocatore della Roma, come suggeriscono le prime evidenze cliniche, è lesione del tendine d'Achille sinistro. Sarà operato una volta tornato a Roma Condividi:

Nella vittoria dell’Italia sul Belgio a Euro 2020 c’è una nota stonata che risponde al nome di Leonardo Spinazzola. L’esterno sinistro della Nazionale ha lasciato in lacrime l’Allianz Arena al 79’ del quarto di finale di Euro 2020, venendo rimpiazzato da Emerson Palmieri. Per il giocatore della Roma, che ha messo male il piede nel tentativo di rincorrere Thorgan Hazard, si tratta di una lesione al tendine d’Achille sinistro, come suggeriscono le prime evidenze cliniche. Il suo Europeo è dunque finito in anticipo e Mancini dovrà fare a meno nella semifinale con la Spagna di uno degli uomini più in forma del suo gruppo.

Operazione a Roma: stop di quattro mesi Spinazzola non si opererà in Germania ma a Roma, dove tornerà con un tutore nelle prossime ore. Tutore che dovrà indossare per 2 mesi, a cui seguiranno altri due mesi di riabilitazione. In tutto quattro mesi di stop. Insomma, una brutta notizia anche per Josè Mourinho in vista della ripresa della Serie A.