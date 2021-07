Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego a caccia dei quarti di finale nel "Manic Monday" ai Championships, poi martedì sera toccherà alla Nazionale di Mancini nella semifinale di Euro 2020 contro la Spagna. Il programma completo per tifare Italia sui nostri canali Condividi:

Wimbledon e Wembley sono distanti 20 chilometri, ma non sono mai stati così vicini. Lo sport italiano si prepara a vivere una settimana unica su Sky Sport che partirà questo lunedì sui prati di Church Road e proseguirà la sera del giorno dopo nel tempio del calcio inglese per la semifinale di Euro 2020 tra Italia e Spagna. Prima Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, impegnati nel “Manic Monday” rispettivamente contro il bielorusso Ilja Ivashka e l’otto volte campione dei Championships, Roger Federer. Poi lo spettacolo della semifinale europea, con gli Azzurri di Mancini che sognano la finalissima dopo il convincente successo col Belgio nei quarti. "Wim" e "Wem" sono le due sillabe che uniscono il tifo azzurro in una due giorni di fuoco sui nostri canali e che ci accompagneranno per tutta la settimana fino alla conclusione di Wimbledon e degli Europei. Nella speranza che l’Italia del calcio e del tennis faccia altrettanto...

Berretti e Sonego durante la "Middle Sunday" a Wimbledon - ©Getty

Berrettini e Sonego a caccia dei quarti a Wimbledon: il programma su Sky A Wimbledon è il giorno del "Manic Monday", il "lunedì maniacale" del tennis con tutti gli ottavi di finale in programma. Sarà più “frenetico” del solito, perché per la prima volta dopo 66 anni (era il 1955, protagonisti Nicola Pietrangeli e Giuseppe Merlo) ci saranno anche due azzurri in campo. La giornata partirà con Berrettini, che giocherà il primo match sul campo 12 a partire dalle 12 italiane contro il bielorusso Ivashka. Il numero uno italiano, reduce dal successo al Queen’s, proverà a raggiungere i quarti dopo la sconfitta del 2019 agli ottavi contro Roger Federer. Proprio lo svizzero, otto volte vincitore del torneo, sarà l’avversario di Sonego nel terzo match programmato sul Centre Court dopo Djokovic-Garin e Gauff-Kerber. I due si riaffrontano dopo il match del Roland Garros 2019 vinto in tre set dall’elvetico, ma rispetto a due anni fa il torinese ha fatto enormi passi avanti e può giocarsi le sue chance. Entrambi i match saranno visibili su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (canale 205), la nuova casa del tennis nel mosaico Sky. Non solo: il “Manic Monday” di Wimbledon si potrà seguire su nove canali dedicati, con la possibilità di vedere due match in contemporanea grazie alla modalità Split Screen accessibile dal tasto verde del telecomando. Inoltre, si potrà restare aggiornati sui match anche sul liveblog di SkySport.it.

La festa dell'Italia dopo la vittoria sul Belgio - ©Ansa