Tempo di relax per la nazionale si Southgate. Il divertente video postato sui canali social della nazionale mostra i giocatori in piscina su dei materassini gonfiabili a forma di unicorno. Risate per i semifinalisti che mercoledì affronteranno la Danimarca. Ma non è un inedito: i calciatori inglesi si erano divertiti allo stesso modo anche durante il Mondiale 2018