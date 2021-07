Southgate: "Abbiamo un intero Paese dietro di noi"

L'allenatore dell'Inghilterra presenta la semifinale contro la Danimarca: "Ci sarà un tifo incredibile: non abbiamo mai giocato una finale, quindi più che parlare della pressione, direi che questo momento ci motiva molto ed è una bella sfida per noi". Kane rivolge un pensiero a Eriksen, suo ex compagno al Tottenham: "Tornerà a essere il faro della sua Nazionale"

"Siamo pronti, non vediamo l'ora di scendere in campo e sappiamo che ci sarà un tifo incredibile, perché abbiamo un intero Paese dietro di noi ". Così Gareth Southgate, alla vigilia della semifinale degli Europei contro la Danimarca. A Londra sale la pressione, dato che l’Inghilterra giocherà la semifinale (e l’eventuale finale) in casa nel meraviglioso stadio di Wembley. "Sapevamo fin dall'inizio dove volevamo arrivare - spiega Southgate -. Su di noi c'è un certo tipo di aspettative fin dall'inizio del torneo. Ma abbiamo saputo conviverci bene, come è successo ad esempio contro la Germania. Non abbiamo mai giocato una finale, quindi più che parlare della pressione, direi che questo momento ci motiva molto ed è una bella sfida per noi . La Danimarca, invece, ha già vinto una volta gli Europei, quindi forse c’è più pressione su di loro perché c’è gente che si aspetta il bis. Quanto ai miei, che sono tutti disponibili, devono soprattutto rimanere calmi".

Kane: "Sarà triste non vedere Eriksen in campo"

europei

Eriksen, la UEFA lo invita alla finale

Harry Kane dedica un pensiero a Eriksen, suo ex compagno di squadra nel Tottenham: "Sono un caro amico di Eriksen. Per me sarà triste non vederlo in campo nella semifinale. Lui ha avuto un ruolo fondamentale nelle fortune calcistiche della Danimarca in questi anni, quello che gli è successo è terribile. Ma la cosa più importante è che ora stia bene e che recuperi. Sono sicuro che tornerà a essere il faro della Danimarca". Intanto Eriksen ha ricevuto l’invito ad assistere, assieme ai paramedici che lo hanno salvato, alla finale degli Europei a Wembley in programma domenica 11 luglio.