La FIGC al lavoro per organizzare la trasferta di 1000 tifosi azzurri per la finale Wembley: tra le condizioni da rispettare, la permanenza in territorio inglese di massimo 12 ore in una 'bolla', l'uso di charter dedicati, un tampone Covid negativo in arrivo e 5 giorni di isolamento fiduciario al rientro in Italia.