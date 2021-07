Gli Azzurri si sono riuniti per la solita grigliata, 'festeggiamento' ormai consueto dopo ogni vittoria ottenuta anche in questo Europeo. Tradizione rispettata anche dopo lo straordinario successo contro la Spagna ai rigori che è valso l'accesso alla finale. E oltre al buon cibo e qualche chiacchiera, non è mancato il rituale del vino...

INGHILTERRA-DANIMARCA LIVE