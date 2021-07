Dopo la vittoria contro la Spagna che vale la finale degli Europei è giornata dedicata alla tranquillità in casa Italia. Lavoro di scarico anche mentale dopo la grande adrenalina. Allenamento in campo o palestra per chi non ha giocato nel pomeriggio. E la sera grigliata seguendo la futura avversaria (live su Sky Sport Uno e Sky Sport Football alle 21), sarà Inghilterra o Danimarca?

Nel day after dell'Italia sale la temperatura. In tutti i sensi. Dai 39 gradi a Coverciano all'adrenalina di essersi guadagnati il pass per la finalissima. Dopo la vittoria sulla Spagna la nazionale azzurra è tornata in Italia, in una giornata nel segno della leggerezza. 4.55, di mattina, l'orario di rientro. Difficile prendere sonno dopo le emozioni provate, il day after è allora stato un giorno di scarico. In tutti i sensi. Anche mentale dopo la grande adrenalina accumulata coi rigori, decisivi per battere la nazionale di Luis Enrique. Una mattina di semi libertà, tra sorrisi e felicità. Piscina e programma leggero prima di ricominciare l'ordinaria amministrazione da giovedì.