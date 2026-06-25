Europei Under 19, il calendario dell'Italia

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Italia agli Europei Under 19, il calendario delle partite: date e orari

Europei

Dal 28 giugno all'11 luglio sono in programma gli Europei U19 in Galles. L'Italia del ct Alberto Bollini è nel girone B insieme a Croazia, Serbia e Ucraina. L'esordio degli azzurrini lunedì 29 giugno contro la Serbia alle ore 17. Di seguito il calendario completo delle partite

Manca sempre meno all'inizio degli Europei U19 in Galles in programma dal 28 giugno all'11 luglio. Protagonista l'Italia di Alberto Bollini, inserita nel gruppo B insieme a Croazia, Serbia e Ucraina. Contro i serbi l'esordio lunedì 29 giugno alle ore 17. Seconda partita contro la Croazia in programma giovedì 2 luglio alle 15 per poi terminare contro l'Ucraina domenica 5 luglio alle ore 17.

Europei U19, il calendario completo dell'Italia

  • ITALIA-SERBIA, lunedì 29 giugno ore 17:00
  • CROAZIA-ITALIA, giovedì 2 luglio ore 15:00
  • UCRAINA-ITALIA, domenica 5 luglio ore 17:00

 

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