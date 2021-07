Italia-Inghilterra, la vigilia LIVE

Tutte le news alla vigilia della finale Italia-Inghilterra: gli Azzurri sono partiti per Londra, dove questa sera si alleneranno al centro sportivo del Tottenham. Il ct Roberto Mancini sembra orientato a confermare lo stesso undici vittorioso contro la Spagna. Per Southgate dubbio in attacco: si giocano una maglia Sancho, Foden e Saka