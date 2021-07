Va in scena la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Tanto entusiasmo fin dalle prime ore attorno a Wembley, ma anche episodi di disordine tra tifosi e un po' di tensione davanti ai cancelli, dove diversi tifosi inglesi hanno provato a sfondare il cordone di sicurezza nel tentativo di entrare senza biglietto. In campo fan scatenati e giocatori tesi, oltre a presenze illustri come il nostro Presidente Mattarella, prima dell'emozionante momento degli inni nazionali

ITALIA-INGHILTERRA LIVE