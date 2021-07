Attraverso il proprio profilo instagram la Uefa ha svelato le medaglie che riceveranno questa sera a Wembley i vincitori degli Europei. La finale tra Italia e Inghilterra è in programma alle 21, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football

Cresce l'attesa, manca sempre meno: è il giorno di Italia-Inghilterra, la finale di Euro 2020 (diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football). Soltanto una squadra potrà mettere le mani sul trofeo e, di conseguenza, ricevere le medaglie destinate ai vincitori. E proprio queste ultime sono state svelate dalla Uefa, che attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram ha mostrato come saranno. Nella parte frontale si vede la coppa Henri Delaunay, ovvero il trofeo ufficiale Uefa che riceve la squadra vincitrice al termine della finale, mentre sul retro campeggia il logo di Euro 2020. Come precisato sul sito della Uefa, i vincitori ricevono 40 medaglie d'oro da distribuire tra giocatori e staff, mentre i secondi classificati 40 medaglie d'argento. "Quale squadra la ritirerà?", la didascalia utilizzata dalla Uefa per presentare le medaglie. Noi, ovviamente, speriamo che sia l'Italia.