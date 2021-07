I tifosi azzurri della "bolla Uefa" in partenza per Londra (video Agenzia Telenews) e assistere alla finale Italia-Inghilterra. Magliette, bandiere, cappellini e un grandissimo entusiasmo in vista dell'atteso evento di questa sera. Fischio d'inizio alle ore 21 per la finalissima di Wembley, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football

"Stasera vinceremo noi ovviamente!"; "Viva l'Italia, comunque vada siamo arrivati in finale; siamo la squadra di calcio fra le più forti al mondo". L'aeroporto di Fiumicino questa mattina "si è tinto" di azzurro: oltre duecento i tifosi, provenienti da varie citta' del centro-sud Italia cantavano allegramente queste frasi, in procinto di partire per Londra per assistere alla finale Italia-Inghilterra allo stadio di Wembley.



Con striscioni dedicati all'Italia, magliette azzurre, cappelli, bandiere e parrucche, tutte rigorosamente tricolore, i tifosi, fra cui diversi gruppi provenienti da Frosinone, Napoli, Barletta e persino dalla Sicilia, si sono imbarcati sul volo della compagnia Alitalia, che per l'occasione ha messo a disposizione un Airbus A330 più capiente, diretto a Londra Gatwick.



Insieme con loro in partenza anche un gruppo di assistenti per i tifosi, in t-shirt giallo fluo con sopra la vistosa scritta "Finale 11-07-21". Prevista, sempre con un altro aereo dedicato della compagnia Alitalia, altre partenze di altrettanti tifosi anche dall'aeroporto di Milano.