"La nostra dedica è per Davide Astori, che avremmo voluto qui con noi". Da capitano a capitano: nel discorso di Giorgio Chiellini durante la cerimonia del Quirinale, il primo pensiero dopo la vittoria dell'Europeo da parte dell'Italia non poteva che essere per lui. "Davide è sempre presente nei nostri pensieri, nel cuore di chi l'ha conosciuto e in quello dei giovani che ne hanno sentito parlare", le parole del difensore del Nazionale davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Astori e Chiellini hanno condiviso soltanto tre partite con la maglia azzurra, ma quella dell'ex capitano della Fiorentina è una presenza che, dal debutto di Roma fino a Londra, ha accompagnato la cavalcata del gruppo. Una squadra che ha fatto dell'unione e dell'amicizia il suo punto di forza: "Non ci siamo mai persi d'animo, anteponendo il bene del collettivo al singolo. Solo attraverso il gioco di squadra era possibile raggiungere un risultato così prestigioso. Se oggi siamo qui non è per un rigore segnato in più, ma perché abbiamo condiviso uno dei sentimenti più belli che c'è: l'amicizia". Eccolo il segreto della Nazionale per tornare sul tetto d'Europa cinquantatré anni dopo l'unico successo datato 1968. E soprattutto per far emozionare di nuovo un intero Paese: "Milioni di tifosi non ci hanno mai fatto sentire soli, accompagnandoci con passione in questo entusiasmante viaggio. Anche la presenza di Mattarella è stata un gesto importante, lo ringrazio a nome della squadra". Un’impresa soltanto sfiorata da Matteo Berrettini, primo italiano della storia finalista a Wimbledon. Chiellini gli ha reso onore così: "Ci hai fatto entusiasmare, abbiamo tifato per te come fossi un nostro compagno. Ora non smettere di sognare perché dietro di te ci sono milioni di italiani. Questo legame ci ha fatto sentire fratelli d'Italia, pronti a tutto per rispondere alla chiamata del Paese che amiamo".