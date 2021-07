Southgate: "Non lascio, ora pensiamo a Qatar 2022"

Il Ct inglese, dopo la sconfitta in finale con l'Italia, rilancia: "Non credo sia il momento giusto per lasciare, ora dobbiamo qualificarci a Qatar 2022. Rifletterò sugli Europei e ho bisogno di riposarmi. Non voglio un contratto più lungo, non è una questione economica, ma ora vorrei portare la squadra in Qatar"

L'Inghilterra ci aveva creduto, voleva fortemente vincere l'Europeo a Wembley davanti ai propri tifosi. Ma, alla fine, ha trionfato l'Italia ai calci di rigore, dopo 120 minuti combattuti. Dopo questa delusione Gareth Southgate non si arrende, ma rilancia: "Non credo sia il momento giusto per pensare a un addio, dobbiamo qualificarci per Qatar 2022 – ha dichiarato in conferenza stampa – Ho bisogno di tempo per riflettere su Euro 2020 e di riposo. Guidare il proprio paese in questo torneo ha il suo peso. Non voglio firmare un contratto più lungo, non è una questione economica. Ma visto che sono qui oggi, ora vorrei guidare la squadra in Qatar. Abbiamo fatto passi in avanti in questi quattro anni: abbiamo ottenuto un quarto, un terzo e un secondo posto e questo è un buon dato da cui ripartire".