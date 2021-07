Sfida Italia-Argentina? La proposta da Olé

Il famoso quotidiano argentino candida nazionale azzurra e Selección per un'amichevole di grande prestigio tra i campioni d'Europa e del Sudamerica in carica. La Confederations Cup non esiste più, ma il calendario serrato di qualificazioni Mondiali potrebbe essere un problema. Olé aggiunge: "Quale miglior tributo per Maradona se non questa sfida?"

HIGHLIGHTS - SPECIALE - ITALIA CAMPIONE D'EUROPA, LA GIORNATA LIVE