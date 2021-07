Tra poco si giocherà l'attesissima finale di Copa America tra Argentina e Brasile, partita che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio. Neymar, parlando della partita, non ha potuto non far riferimento a Lionel Messi, il suo grande amico, che diventerà rivale per una notte: "Non sarà facile mettere da parte l'amicizia. Ma io voglio vincere la mia prima Copa America".