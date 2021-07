Draghi agli Azzurri: "Ora siete nella storia"

Dopo essere stati ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli Azzurri di Mancini e Matteo Berrettini si sono spostati in pullman a Palazzo Chigi per l’incontro con il premier Mario Draghi. "Un saluto collettivo e un ringraziamento profondo dal governo – ha esordito il presidente del consiglio - e anche da tutto lo staff di Palazzo Chigi che è affacciato alle finestre e vi guarda qui da sopra. I vostri successi sono stati straordinari. Oggi lo sport segna in maniera indelebile la storia delle nazioni. Oggi siete voi a essere entrati nella storia, con i vostri sprint, i vostri servizi, i vostri gol e le vostre parate. E che parate...”, ha aggiunto guardando Gigio Donnarumma, per il quale è partito un applauso prolungato.

“Ci avete messo al centro dell'Europa – ha proseguito Draghi - come dimostrano i messaggi di ringraziamento arrivati anche a me in queste ore. Ci avete fatto emozionare, commuovere, gioire, abbracciare. Io sono sempre stato orgoglioso di essere italiano. Quello di cui ci avete reso orgogliosi è di essere uniti in queste celebrazioni in nome dell'Italia”. Concludendo il premier ha poi voluto fare gli auguri a tutti gli atleti italiani che saranno impegnati nei Giochi di Tokyo. “Abbiamo tanta voglia di vivere altre notti magiche”, ha detto Draghi.