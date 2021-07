Bonucci e Immobile lanciano i cori dei tifosi

Ad attendere fuori dall'hotel il pullman scoperto che ha portato la Nazionale in festa per le strade di Roma c'erano migliaia di tifosi, e all'arrivo degli Azzurri è scoppiato ovviamente l'entusiasmo. Dal tetto del pullman però Bonucci e Immobile, armato di magafono, hanno invitato tutti a fare silenzio per poi lanciare una serie di cori. Da un classico "I campioni dell'Europa siamo noi", a "It's coming Rome", fino a cantare tutti insieme una strofa di "Notti magiche" e il coro dedicato a Spinazzola