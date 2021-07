Dopo Sandro Pertini incontenibile al Santiago Bernabeu di Madrid nel Mondiale 1982 e Giorgio Napolitano che festeggia all'Olympiastadion di Berlino nel Mondiale 2006, ecco un altro presidente della Repubblica che esulta per un trionfo italiano: Sergio Mattarella ha esultato (in modo contenuto) in tribuna a Wembley per il successo della Nazionale in finale contro l'Inghilterra a Euro 2020. Lunedì 12 luglio riceverà gli Azzurri al Quirinale alle 17

