Ritorno a casa dei campioni d'Europa, accolti dall'affetto di familiari e fidanzate. Vacanze in Sardegna per Chiellini e Bonucci, mentre per Marco Verratti giovedì sarà il grande giorno, sposerà Jessica Aidi a Parigi: diversi compagni di Nazionale tra gli invitati alle nozze

