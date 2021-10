A San Siro ci sarà anche l'arbitro della finale di Wembley tra Italia e Inghilterra, l'olandese Bjorn Kuipers . Non per arbitrare, anche perché ha da poco annunciato il ritiro, ma per ricevere - prima del fischio d'inizio - il prestigioso premio Giulio Campanati , intitolato al grande ex arbitro e dirigente internazionale.

Lorenzo Fontani ha intervistato l'olandese Bjorn Kuipers che ci ha parlato dell'emozione della finale ("l'ingresso in campo stato da pelle d'oca, ma il momento più emozionante è stato quando Roberto Rosetti - responsabile degli arbitri UEFA - mi ha detto che l'avrei arbitrata") e ha anche svelato un aneddoto su Chiellini: "Durante il riscaldamento - ha raccontato Kuipers -, si è avvicinato per farmi i complimenti e l'in bocca al lupo per la partita. Allora ne ho approfittato per raccomandarmi di non protestare e non mettermi pressione chiedendo ammonizioni, altrimenti sarei stato severo. Naturalmente ho detto la stessa cosa al capitano dell'Inghilterra, Harry Kane. Chiellini è andato negli spogliatoi e quando è tornato mi ha detto 'Bjorn, stai tranquillo, ho parlato con tutti i compagni!'. Devo dire che poi i giocatori di entrambe le squadre sono stati correttissimi, faccio i complimenti a loro e agli allenatori".