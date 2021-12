Mancini, Caressa e Bergomi ripercorrono l'Europeo

Roberto Mancini, Fabio Caressa e Beppe Bergomi rivivono l’Europeo in uno speciale inedito di Sky Sport in onda oggi alle alle 15 su Sky Sport 24, Sky Sport Football e disponibile on demand

“Sentivamo la spinta di tutta una nazione, la sentivamo veramente e quindi non volevamo deludere nessuno. Questo era un po’ il nostro obiettivo. A Roma si è creato un grande feeling dal primo momento ed ha aiutato tutto il gruppo”. Una nazione intera ha spinto la Nazionale da Roma fino alla Finale di Londra. Gli Azzurri hanno iniziato giocando in casa e hanno finito a casa della squadra avversaria. Lo speciale Euro 2020: The Final Week ripercorre insieme al Ct Roberto Mancini e ai telecronisti della Nazionale all’Europeo, Fabio Caressa e Beppe Bergomi, il percorso dal pre-ritiro di Cagliari passando per Coverciano fino alla cruciale ultima settimana a Londra. In quegli ultimi giorni l’Italia ritorna a Londra, dove aveva battuto l’Austria, e si gioca la semifinale contro la Spagna. Il giorno successivo si decide anche la seconda finalista: l’Inghilterra batte la Danimarca e si giocherà la Finale in casa, a Wembley.

Fabio&Beppe e le emozioni della finale

“Sono stato in molti stadi, ho commentato nazionali, sentito inni, persino al Maracana a Brasile 2014 non ho sentito il rumore, la forza del pubblico, come a Wembley il giorno della Finale. Secondo me il primo gol dell’Inghilterra lo ha segnato il pubblico.” Fabio Caressa e Beppe Bergomi hanno commentato molte partite degli Azzurri e persino la Finale di Germania 2006 e la vittoria del Mondiale. La Finale dell’Europeo ha regalato però emozioni forti anche per il periodo nel quale è avvenuta. Nello speciale raccontano emozioni, lacrime e abbracci. L’abbraccio tra Vialli e Mancini, l’abbraccio a fine partita fra le lacrime, ma soprattutto l’abbraccio a una nazione, l’Italia, duramente colpita durante la pandemia.“Fabio l’ho abbracciato perché era visibilmente emozionato e ho abbracciato lui per abbracciare una nazione intera.” Racconta così Beppe Bergomi i momenti dopo la vittoria dell’Europeo.