Euro U19, convocati Italia: out Gnonto e Scalvini

Il Ct Nunziata ha reso noto l’elenco dei 20 convocati azzurri per l'Europeo di categoria che vedrà la nostra nazionale esordire il 18 giugno contro la Romania. Assenti Gnonto e Scalvini visto il parere contrario di Zurigo e Atalanta Condividi

Sono 20 i calciatori azzurri convocati dal Ct Carmine Nunziata per l’Europeo Under 19 in Slovacchia che vedrà l’Italia fare l’esordio il 18 giugno contro la Romania. Nella rosa azzurra non figurano Wilfried Gnonto e Giorgio Scalvini, reduci dall’impegno nella Nazionale maggiore in Nations League: nonostante la disponibilità espressa dai calciatori, infatti, i club di appartenenza (Zurigo e Atalanta) hanno evidenziato alcune criticità rispetto alla convocazione dei calciatori per la competizione, che si svolge in una data al di fuori da quelle indicate dalla FIFA per il rilascio dei calciatori dai club alle Nazionali. La Figc, dunque, rispettando quanto rappresentato dai club, ha ritenuto di non inserire i due giocatori nella lista dei convocati.

Ct Italia: "Gnonto e Scalvini? Dispiace, li volevamo con noi" approfondimento Gnonto da record: più giovane in gol con l'Italia Queste le parole del Ct Nunziata sulla mancata convocazione di Gnonto e Scalvini: "Sono due ragazzi che hanno iniziato la stagione con noi e dato il loro contributo affinché la squadra si qualificasse a questa fase finale. Sono dispiaciuto ed è normale che ci avrebbe fatto piacere averli con noi ma sono contento per i loro progressi: considero questo un successo per il nostro gruppo che lavora in funzione delle Nazionali maggiori. D’altra parte, comprendo fino in fondo le ragioni delle società che non hanno aderito alla nostra richiesta”. Ci sarà invece Fabio Miretti, a cui è stata data la possibilità di aggregarsi al gruppo il 18 giugno, giorno dell’esordio nel torneo con la Romania, partita che il centrocampista della Juventus vedrà dagli spalti perché squalificato.