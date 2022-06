Euro U19, Ambrosino-gol: Slovacchia-Italia 0-1

Secondo successo consecutivo per l'Italia di Nunziata che dopo aver battuto la Romania all'esordio, sconfiggono anche la Slovacchia per 1-0, nella fase finale dell'Europeo Under 19. Decisiva per gli Azzurri la rete di Ambrosino al 33', attaccante della Primavera del Napoli. Italia in testa al gruppo A e a un passo dalle semifinali