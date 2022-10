Roberto Mancini lo aveva immaginato e la sua 'profezia' si è rivelata esatta: l'Italia pesca l'Inghilterra, la squadra più forte insieme alla Francia tra quelle inserite in seconda fascia, nel sorteggio per le qualificazioni agli Europei 2024. "Ero sicuro che avremmo preso una tra Inghilterra e Francia - ha ammesso il ct della Nazionale a RaiSport -, ma va anche bene così. È un girone da cinque, abbordabile. Ma non ci saranno partite semplici, saranno tutte da giocare. La più bella sarà sicuramente con l'Inghilterra, con Southgate ci conosciamo e se continua così a noi va abbastanza bene, non so se lui è d'accordo. Ormai questa sfida è un classico - ha aggiunto il 'Mancio' a Sky Sport - e, nonostante ci siamo affrontati 20 giorni fa, sarà bello incontrarsi nuovamente".