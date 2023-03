Southgate: "Serve una prova di umiltà e forza"

Il Ct dell'Inghilterra ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro gli Azzurri: "L'Italia è forte anche se ha assenze in attacco, sarà una sfida di alto livello. Dopo il Mondiale siamo consapevoli di poter essere competitivi con le più forti e per questo vogliamo iniziare bene questo cammino". Ha parlato anche Rice: "Ora siamo pronti a vincere un titolo. Scamacca? Un grande amico. Kane? Saremmo contenti se battesse il record di Rooney" LA CONFERENZA STAMPA DI MANCINI Condividi

Gareth Southgate ritrova nuovamente l'Italia nel percorso verso la qualificazione agli Europei 2024. La Nazionale dei Tre Leoni ha affrontato gli inglesi ben quattro volte negli ultimi anni con la sfida più importante giocata nella finale agli ultimi Europei che ha laureato gli Azzurri campioni: "Italia-Inghilterra è una classica, ci siamo affrontati diverse volte negli ultimi anni e ci conosciamo molto bene e per questo motivo sarà una partita di alto livello - dice - Non è mai semplice affrontare l'Italia anche se ha tanti assenti in attacco. Non abbiamo bisogno di una prova di autofiducia ma di umiltà e forza". Southgate vuole invertire un trend negativo della nazionale inglese nelle sfide giocate in Italia: "Ricordo che non vinciamo qui dal 1961 e questo rende ancora di più il match una grande sfida per la nostra nazionale. So che l'Italia non è andata ai Mondiali ma ha giocatori straordinari - spiega ancora - La nostra eliminazione con la Francia? E' stata una delusione ma rappresenta una forte motivazione. Abbiamo preso le cose positive da quel match nonostante il ko finale. Ora sappiamo che possiamo essere competitivi con le squadre forti e per questo vogliamo vincere per iniziare bene la qualificazione agli Europei"

"Kane pronto a dimostrare di che pasta sono fatti gli inglesi" approfondimento Italia-Inghilterra, le probabili formazioni Gara molto particolare per Harry Kane che sinora ha segnato 53 gol con la maglia della nazionale inglese ed è alla pari con Rooney. Un gol permetterebbe all'attaccante del Tottenham di diventare il miglior bomber della storia dei Tre Leoni: "Kane ha già digerito la delusione dei Mondiali. Lo vedo pronto a tornare in campo a dimostrare di che pasta è fatta la maglia della nazionale inglese". Si temono tensioni per la presenza dei tifosi inglesi a Napoli: "Tutti i tifosi inglesi - spiega ancora - Non vedono l'ora di vivere l'esperienza di Napoli al meglio. Io sono contento di venire a giocare nella città che ama il calcio, ricordo Careca e Maradona di quando il Napoli vinse i campionati. E' una città con una storia calcistica molto ricca e il Napoli di oggi vola, è una squadra fantastica che vince il campionato ed è in lizza per la vittoria finale in Champions League. Chiediamo quindi ai tifosi di essere buoni turisti e rispettare la cultura locale e speriamo non ci siano problemi. Non avrei assolutamente voluto giocare altrove".