Beppe Bergomi, in studio a Sky, analizza la sconfitta dell'Italia contro l'Inghilterra (1-2): "Atteggiamento positivo nel secondo tempo, Mancini ha toccato le corde giuste nello spogliatoio. Abbiamo espresso poco in fase offensiva, il centravanti fa difficoltà in questa Nazionale. Mi aspetto qualche cambiamento, soprattutto in mezzo al campo". Guarda il video

MANCINI: "NEL SECONDO TEMPO GRANDE SQUADRA"