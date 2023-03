Mancini a Sky nel post partita: "Solitamente iniziavamo bene e poi facevamo un po' di fatica, magari questa volta succede il contrario. Nel secondo tempo ho visto una grande squadra, ho visto la nostra squadra". Su Retegui e il tema attaccanti: "Pensiamo a cosa abbiamo e troviamo le soluzioni, crediamo in lui". Donnarumma: "Timidi all'inizio, ripartiamo dal secondo tempo"

"È un inizio in salita, è vero, solitamente iniziavamo bene e poi facevamo un po' di fatica, magari questa volta succede il contrario" - a dirlo è Roberto Mancini, dopo il ko 2-1 al Maradona contro l'Inghilterra nel primo match di qualificazioni verso Euro 2024. Difficoltà soprattuto nel primo tempo: "Non abbiamo pressato bene, loro uscivano sempre, poi abbiamo concesso due gol su due angoli dove dovevamo fare più attenzione, sapevamo che loro sono forti su palle inattive" - ha spiegato a Sky Sport. Poi, un altro volto nella ripresa: "Nel secondo tempo ho visto una grande squadra, ho visto la nostra squadra. E questo è molto positivo, non abbiamo concesso nulla e abbiamo creato diverse occasioni, anche prima del rosso".