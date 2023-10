Sono stati 19 i giocatori della Serie A impegnati in nazionale in questo turno di qualificazioni europee. Occhi puntati, però, su un allenatore, ovvero Vincenzo Montella che ha colto una preziosa vittoria in Croazia. Nessun gol ma diverse vittorie: l'Albania di Hysaj, Asllani e Djimsiti tra gli altri, ha battuto la Repubblica Ceca. Milik e Zielinski protagonisti del successo della Polonia. Bene anche Vojvoda e Ostigard

I RISULTATI - MONTELLA, LA GIOIA DOPO LA VITTORIA