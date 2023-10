Ripartono le qualificazioni a Euro 2024 con 7 partite in campo. Sfida al vertice nel girone A tra Spagna e Scozia (diretta su Sky Sport Uno e TV8). Montella debutta da CT della Turchia in Croazia, scontro diretto nel girone D dove l'Armenia cade a sorpresa in Lettonia. Vietato sbagliare in Albania-Repubblica Ceca. Rinviata a data da destinarsi Israele-Svizzera. Per non perdersi nulla c'è Diretta Gol su Sky Sport Calcio

