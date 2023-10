Olanda-Francia è una delle sfide più interessanti di questo turno di qualificazione agli Europei 2024. In ballo c'è una rivincita sportiva dopo il pesante 4-0 subito dagli oranje all'andata, L'incontro è in diretta alle 20.45 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Una rivincita sportiva in ballo, 2 grandi potenze europee, 3 punti pesanti che possono valere la qualificazione, 4 gol di differenza nell’ultimo scontro diretto e 5 vittorie su 5 per i vice-campioni del mondo, al momento semplicemente perfetti. Olanda-Francia conta, in tutti i sensi.



Così come in tutti i sensi viaggia al momento la nazionale di Deschamps: ad amsterdam porterà un bilancio di 11 gol fatti e 0 subiti fin qui. merito anche di quel pesante 4-0 dell’andata che l’Olanda proverà a cancellare. bisognerà far gol a maignan stavolta, che all’andata parò un rigore a Depay, più che a superman Giroud, tornato al suo posto in allenamento dopo la notte folle di Genova. Allenamento, già.



Quanto sia devastante la Francia lo capisci anche da lì, da azioni come questa. Segna di testa Mbappé, dribbla di destro, firma autografi mancini. In nazionale proverà a ritrovare un gol che gli manca da 4 partite ufficiali, cancellando magari il ricordo dell'inspiegabile errore di Rennes a porta vuota. Momenti che càpitano, per un capitàno che all’andata segnò due volte. Sette mesi dopo sarà di nuovo Francia e Olanda una contro l'altra.