L'Adidas ha vietato ai tifosi di calcio di personalizzare la maglia della nazionale tedesca con il numero 44 a causa della sua somiglianza con il simbolo utilizzato dalle unità naziste delle SS durante la seconda guerra mondiale. Il caso, scoppiato a pochi giorni dall'annuncio del divorzio imminente tra la casa tedesca e la nazionale di Germania dopo 70 anni di sodalizio, ha avuto risonanza sui media internazionali, mossa dalla segnalazione dello storico tedesco Michael König, che alla presentazione della maglia per i prossimi Europei e alla scoperta del carattere di quel numero aveva segnalato la divisa come "molto discutibile". Le Schutzstaffel (SS), organizzazione paramilitare del Terzo Reich di Adolf Hitler, avevano infatti il compito di portare avanti il genocidio industrializzato degli ebrei in tutta Europa, ed erano dunque alla base dell'Olocausto. Un portavoce dell'Adidas, Oliver Brüggen, ha negato che la somiglianza del kit con i simboli nazisti fosse intenzionale. "Noi come azienda ci impegniamo a opporci alla xenofobia, all'antisemitismo, alla violenza e all'odio in ogni forma - ha affermato - Bloccheremo la personalizzazione delle maglie."