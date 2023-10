Protagonista del match che ha aritmeticamente qualificato il suo Belgio a Euro 2024, l’attaccante della Roma ha colpito una traversa, poi ha segnato ed infine, dopo l’espulsione del compagno Onana, è stato al centro di un parapiglia in cui i compagni hanno dovuto trattenerlo per evitargli lo scontro fisico con Wimmer. Rimprovero e cartellino giallo per Big Rom apparso davvero nervoso nel finale di partita

Romelu Lukaku protagonista in tutto e per tutto durante Austria-Belgio. Il match è stato vinto proprio da Big Rom e compagni, che con questo successo sono aritmeticamente a Euro 2024, ma l’attaccante della Roma (a segno con la rete del 3-1) è apparso particolarmente nervoso nei minuti finali. Tempestivo, infatti, l’intervento dei compagni che l’hanno trattenuto per evitare la rissa con l’austriaco Wimmer. Per Lukaku è arrivata inevitabile l’ammonizione da parte dell’arbitro che ha a lungo parlato con il bomber, che del Belgio è anche capitano, per cercare di riportare la calma.