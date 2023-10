Almeno due persone sono morte e diverse persone sono rimaste ferite in seguito a colpi di arma da fuoco esplosi nel centro di Bruxelles, prima della gara tra Belgio e Svezia, per le qualificazioni europee. La gara è sospesa con i giocatori che hanno chiesto di non riprendere il gioco. I tifosi sono stati invitati a rimanere all'interno dello stadio. Secondo le prime informazioni, la sparatoria è avvenuta intorno alle 19.15 nei pressi di Place Sainctelette, tra boulevard du Neuvième de Ligne e Sainctelette. Testimoni citati da Le Soir riferiscono di aver visto fuggire in scooter un uomo armato (che avrebbe urlato "Allah Akbar"), con un giubotto arancione; avrebbe sparato nell'atrio di un edificio e poi contro due persone in un taxi. L'uomo avrebbe anche fatto sapere di stare dirigendosi verso lo stadio.