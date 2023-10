Il procuratore federale del Belgio, Frédéric Van Leeuw, ha fatto sapere in conferenza stampa che, nel corso della notte, si è svolta un'operazione di polizia, guidata da unità speciali, in avenue Huart Hamoir, a Schaerbeek, nel luogo in cui soggiornava il presunto autore dell'attentato avvenuto ieri sera a Bruxelles. "L'intero edificio comprende una ventina di appartamenti ed è stato perquisito per intero, ma il sospettato non è stato trovato", ha spiegato Van Leeuw. L'uomo risulta ancora in fuga