Il CT azzurro analizza la sconfitta di Wembley contro l'Inghilterra: "Abbiamo perso qualche duello e qualche distanza e loro hanno preso dei vantaggi perché sono una squadra di rango". Le ultime due gare saranno decisive: "Ci possiamo fidare di questi ragazzi e continuo a credere che si possa fare un calcio importante"

E' rammaricato Luciano Spalletti al termine della gara persa con l'Inghilterra a Wembley dall'Italia. Il CT prova ad analizzare il match: "Alcune cose le abbiamo sbagliate, in altre siamo stati superficiali e loro hanno preso dei vantaggi da questo essendo una squadra di rango - dice - Abbiamo cercato di fare pressione continua, abbiamo provato a condurre la partita giocandola a viso aperto e in questa continuità abbiamo perso qualche duello e qualche distanza e loro hanno preso dei vantaggi".

"Ultime due decisive? Ci possiamo fidare di questi ragazzi" Forse, nel primo tempo, gli Azzurri avrebbero potuto essere più incisivi sottoporta: "E' un discorso generale, c'è capitata qualche palla per potergli far male al di là del gol, nella fase di gestione della partita e della palla ci era capitato di creare diverse situazioni - spiega ancora - Qualche volta bisogna giocare uomo contro uomo a campo aperto, questo è il calcio internazionale, abbiamo perso qualche duello fisico di troppo e siamo stati in ritardo su qualche contrasto". Una Nazionale che si giocherà tutto nelle ultime due sfide: "Ci possiamo fidare di questi ragazzi, non mi convinceranno a non credere che si possa fare un calcio importante". approfondimento Gli highlights di Inghilterra-Italia 3-1

Barella: "Siamo stati puniti per i nostri errori" Tra i leader della Nazonale di Spalletti c'è sicuramente Nicolò Barella: "Abbiamo iniziato qualcosa di nuovo e ci vuole del tempo, però bisogna entrare in campo sfacciati e sfruttare le occasioni - dice - Sono rammaricato per il risultato visto che siamo stati poi puniti per i nostri errori e succede quando incontri una squadra forte come l'Inghilterra". Le ultime due gare decreteranno il futuro dell'Italia: "Non è positivo arrivare con l'acqua alla gola alla fine, ma il calcio è così e ci siamo già trovati tante volte in queste situazioni sia con la Nazionale sia con i club. Bisogna tirare fuori qualcosa di più e ci giocheremo le nostre carte per qualificarci nelle ultime due gare".

Scamacca: "C'è tristezza perché è un risultato bugiardo" Non è bastato alla Nazionale il gol di Scamacca per battere l'Inghilterra: "Cosa resta dopo stasera? Resta amarezza perché ci abbiamo creduto, abbiamo lavorato tanto ed è un peccato perché bastava davvero poco per decidere queste gare e usciamo con una tristezza infinita - dice - C’è tanto amaro in bocca perché abbiamo fatto una grande partita, non meritavamo questo risultato. Questo è un risultato bugiardo". Sul gol: "Ho sempre lavorato e ci ho sempre creduto, devo continuare a farlo per migliorarmi. Spero che sia solo il primo di una lunga serie con questa maglia. - conclude l'attaccante - Spalletti ci dà tanto: organizzazione, mentalità e stimoli. Seguendolo ci toglieremo tante soddisfazioni".

Udogie: "Ci è mancata un po' di cattiveria" Dopo le buone sensazioni contro Malta, Destiny Udogie ha avuto una maglia da titolare contro l'Inghilterra disputando una buonissima partita: "Sicuramente ci sono dei rimpianti, potevamo portare a casa il risultato. Ci è mancata un po' di cattiveria sotto porta e anche essere un po' compatti... È andata male - dice - Titolare? Cerco di dare il massimo in campo e voglio migliorare ogni giorno. L'importante è dare il massimo sempre".