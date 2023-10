Secondo successo consecutivo per gli azzurrini di Nunziata che battono in casa i pari età della Norvegia grazie alle reti di Baldanzi e Pio Esposito. Tre punti fondamentali che permettono all’Italia di superare la nazionale scandinava al secondo posto con 7 punti. In testa al girone c’è l’Irlanda a quota 9

Dopo il successo in trasferta contro la Turchia, arriva la seconda vittoria consecutiva per gli azzurrini di Carmine Nunziata che si impongono in casa contro la Norvegia che prima di questo ko era a punteggio pieno. Italia che supera proprio gli scandinavi in panchina e sale a quota 7 punti, due in meno rispetto all’Irlanda capolista a 9 per via dei tre successi in altrettanti incontri.