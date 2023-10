Questa sera, 17 ottobre dalle 21.00, la Francia ospiterà la Scozia in amichevole: con 6 vittorie su 6 gare, les Bleus sono già qualificati ad Euro 2024, merito anche di Kylian Mbappé. L'attaccante del PSG ha messo a segno 6 dei 13 gol segnati in queste gare di quaificazioni europee, ed è proprio lui a mettersi in mostra in allenamento con un super gol in semi rovesciata ed esultanza annessa. IL VIDEO

Kylian Mbappé è stato uno dei grandi trascinatori della Francia in queste gare di qualificazione ad Euro 2024: 'Les Bleus' sono già qualificati al prossimo campionato europeo con 6 vittorie su 6 gare, anche grazie ai 6 gol segnati dall'attaccante del PSG (13 in totale da parte del gruppo). Il fenomeno classe 1998 non si ferma e, reduce dalla doppietta all'Olanda, si mette in mostra in allenamento con un super gol in semi rovesciata. Il video è stato subito condiviso dall'account ufficiale Twitter della Nazionale maggiore francese.