Israele giocherà in Ungheria le partite casalinghe valide per la qualificazione agli Europei della prossima estate in Germania. La squadra di Alon Hazan, pienamente in corsa per entrare tra le prime due classificate del girone I, affronterà Svizzera e Romania a 50 chilometri da Budapest

ISRAELE: RIPROGRAMMATE LE PARTITE